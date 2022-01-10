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На сайте ГИБДД произошел сбой

Водители из разных регионов не могут проверить штрафы из-за сбоя на сайте ГИБДД

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На сайте ГИБДД произошел серьезный сбой, в результате чего водители не могут проверить штрафы. Об этом сообщает издание Autonews.

Уточняется, что сервис Госавтоинспекции выдает ошибку при попытке проверить дорожные штрафы. На сбой сайта жалуются автомобилисты из разных регионов России. Причины возникших технических неполадок не сообщаются. Отмечается, что издание отправило соответствующий запрос в МВД РФ.

Ранее 18 декабря сообщалось о крупном сбое в работе системы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Тогда в пресс-службе МВД назвали подобные сбои единичными и заявили, что при выявлении ошибок в работе, специалисты ведомства сразу же их устраняют.

Отмечалось, что из-за сбоя россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. Возобновить оказания услуг для граждан планировалось 19 декабря, но позже выяснилось, что служба не сможет этого сделать. Причиной сбоя стало затопление серверных помещений. Работа сервиса возобновилась 20 декабря.

Асель Минбаева
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