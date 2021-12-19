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МВД назвало причину масштабного сбоя в системе ГИБДД

МВД: причиной сбоя в информационной системе ГИБДД стало затопление серверных помещений

Фото: Shutterstock

Причиной масштабного сбоя, который произошел в информационной системе ГИБДД 18 декабря, стало затопление помещений, где располагаются серверы. Такую версию назвали в МВД, соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что работа над устранением последствий сбоя продолжается, и принесли извинения в связи с доставленными неудобствами.

Крупный сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел 18 декабря. Отмечалось, что из-за него россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. Возобновить оказания услуг для граждан планировалось 19 декабря, однако позже стало известно, что служба не сможет этого сделать.

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Варвара Кошечкина
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