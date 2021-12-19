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ГИБДД снова перенесла выдачу прав и регистрацию машин из-за сбоя

ГИБДД не будет осуществлять выдачу прав и регистрацию машин 19 декабря из-за сбоя

Фото: Shutterstock

ГИБДД была вынуждена снова перенести выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя, который произошел в работе информационной системы службы 18 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте инспекции.

Как уточнили в ГИБДД, в настоящее время специалисты продолжают работать над устранением последствий сбоя, однако для этого им потребуется больше времени, чем предполагалось.

«Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ — вечер 19 декабря», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в связи с данной ситуацией все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря.

О крупном сбое в работе информационной системы ГИБДД стало известно ранее 18 декабря. В МВД заявили, что подобные сбои являются единичными, и заверили, что при выявлении ошибок в работе специалисты ведомства сразу же их устраняют. При этом изначально предполагалось, что россияне, которые были записаны на прием 18 декабря, смогут обратиться за получением услуг 19 декабря и в последующие дни.

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Варвара Кошечкина
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