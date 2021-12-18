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В работе информационной системы ГИБДД произошел сбой

ТАСС сообщил о сбое в работе системы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупный сбой произошел в работе информационной системы ГИБДД. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений», — заявил собеседник агентства.

Он также сообщил, что в данный момент ведутся работы по устранению возникших неполадок. Сроки восстановления нормальной работы системы пока не уточняются.

В МВД РФ подтвердили информацию о сбое. «Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе министерства назвали подобные сбои единичными и заявили, что при выявлении ошибок в работе, специалисты ведомства сразу же их устраняют. Представитель МВД извинился за доставленные гражданам неудобства.

В июне сообщалось о сбое в работе сервиса штрафов ГИБДД. Тогда у пользователей возникли проблемы с загрузкой фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах, сделанных фото- и видеофиксацией.

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Никита Савин
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