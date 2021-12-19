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МВД устранило причину масштабного сбоя в системе ГИБДД

В МВД сообщили, что сбой в работе информационных ресурсов устранен специалистами ведомства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Технические специалисты Министерства внутренних дел (МВД) России устранили причину масштабного сбоя в работе информационных ресурсов ведомства. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщается на сайте МВД Медиа.

Уточняется, что на данный момент доступ возобновлен в полном объеме и уже с понедельника, 20 декабря, регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать.

Крупный сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел 18 декабря. Отмечалось, что из-за него россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. Возобновить оказания услуг для граждан планировалось 19 декабря, но позже стало известно, что служба не сможет этого сделать.

Причиной сбоя стало затопление серверных помещений.

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Евгения Куликова
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