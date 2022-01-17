Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день

Финансовое доминирование принесло жительнице Эдинбурга сотни тысяч рублей в день

Фото: @JohnnyFullingt1

Жительница Шотландии зарабатывает четыре тысячи фунтов стерлингов (416 тысяч рублей) в день, заставляя мужчин платить ей просто так. О том, как финансовое доминирование принесло девушке сотни тысяч рублей в день, пишет издание The Scottish Sun.

21-летняя Алисса Куинн из Эдинбурга утверждает, что выросла в бедности и прежде работала в кол-центре. Теперь ее обеспечивает так называемое финансовое доминирование, которым она занимается в OnlyFans. Ее клиенты — фетишисты, которые получают удовольствие, когда отдают своей «госпоже» деньги и ничего не получают взамен.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа

По словам Куинн, она прочитала о финансовом доминировании в интернете и решила проверить, как оно работает. Для этого девушка зарегистрировалась в Twitter и стала постить селфи с оскорбительными жестами и требованием заплатить за ее кофе. В тот же вечер кто-то прислал ей 200 фунтов стерлингов (20,8 тысячи рублей), затем она получила в подарок новый iPhone. «Все, что от меня требовалось, — это постить в Twitter с хэштегом #Findom, чтобы люди могли меня найти», — рассказывает она.

По мнению Куинн, многие любители финансового доминирования, присылающие ей деньги, чувствуют себя одинокими. Также среди них есть обеспеченные люди, которые привыкли помыкать другими. По ее словам, обращаясь к ней, они хотят почувствовать себя в шкуре своих подчиненных, которым приходится подчиняться кому-то еще.

Ранее лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Пассажира московского такси расстреляли и украли у него пустую барсетку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter