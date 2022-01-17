Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день

Жительница Шотландии зарабатывает четыре тысячи фунтов стерлингов (416 тысяч рублей) в день, заставляя мужчин платить ей просто так. О том, как финансовое доминирование принесло девушке сотни тысяч рублей в день, пишет издание The Scottish Sun.

21-летняя Алисса Куинн из Эдинбурга утверждает, что выросла в бедности и прежде работала в кол-центре. Теперь ее обеспечивает так называемое финансовое доминирование, которым она занимается в OnlyFans. Ее клиенты — фетишисты, которые получают удовольствие, когда отдают своей «госпоже» деньги и ничего не получают взамен.

По словам Куинн, она прочитала о финансовом доминировании в интернете и решила проверить, как оно работает. Для этого девушка зарегистрировалась в Twitter и стала постить селфи с оскорбительными жестами и требованием заплатить за ее кофе. В тот же вечер кто-то прислал ей 200 фунтов стерлингов (20,8 тысячи рублей), затем она получила в подарок новый iPhone. «Все, что от меня требовалось, — это постить в Twitter с хэштегом #Findom, чтобы люди могли меня найти», — рассказывает она.

По мнению Куинн, многие любители финансового доминирования, присылающие ей деньги, чувствуют себя одинокими. Также среди них есть обеспеченные люди, которые привыкли помыкать другими. По ее словам, обращаясь к ней, они хотят почувствовать себя в шкуре своих подчиненных, которым приходится подчиняться кому-то еще.

Ранее лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.