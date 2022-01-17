В МИД рассказали о попытках ФРГ вмешаться во внутренние дела России

Берлин пытается вмешаться в внутриполитические процессы в России, заявили представители МИД России в преддверии встречи главы ведомства Сергея Лаврова с немецкой коллегой Анналеной Бербок, главой МИД ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД рассказали, что фоне введения экономических санкций, Берлин не прекращает попытки вмешательства во внутренние дела России. «С германской стороны предпринимаются попытки влиять на внутриполитические процессы в России, в немецких СМИ ведется неприкрытая антироссийская пропаганда, прессингу подвергается альтернативная подача информации, в т.ч. российскими и русскоязычными СМИ в Германии», — говорится на сайте МИД РФ.

