Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Бербок собралась посетить линию разграничения в Донбассе

Фото: Omer Messinger / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собралась посетить линию разграничения в Донбассе. О планах съездить на передовую он заявила во время визита в Киев 17 января, передает РИА Новости.

Ранее Бербок сказала, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины. Она также сообщила, что Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «пока не полностью соответствует» праву Евросоюза.

После визита в Киев Бербок отправится в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить вопросы европейской безопасности.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали их безосновательным нагнетанием напряженности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Европе посоветовали изменить стратегию хранения газа
Подключать российские дома к электричеству решили по-новому
Психологи назвали способы обезопасить себя во время первого свидания
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
В Казахстане мэра города арестовали за пьяное вождение
Столтенберг объяснил расширение НАТО агрессивными действиями России
Российский депутат назвал школьника с длинными волосами слизняком
В офисе Зеленского обвинили Порошенко в экзальтации
Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter