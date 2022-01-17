В Германии оценили необходимость встречи нового канцлера с Путиным

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер прокомментировал информацию о возможной встрече нового канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Он оценил необходимость переговоров в беседе с «Известиями».

По его словам, Германия всегда обращала особое внимание на переговоры с РФ, и будет поддерживать диалог в любом формате.

«Конечно, о таких встречах сообщают, когда они согласованы, а не делают это через интервью. Я хотел бы ответить на этот вопрос по-другому. Мы считаем, что важно вести регулярные переговоры в подобном формате. Эта позиция отвечает интересам наших союзников. Однако Германия всегда обращала на диалог с РФ особое внимание не только по историческим причинам, но и по географическим. Если мы будем поддерживать диалог с самой большой страной Европы на всех возможных площадках, будь это нормандский формат, Совет Россия–НАТО или заседание ОБСЕ, это будет в любом случае полезно», — уточнил Штегнер.

3 января Bild писал, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По данным источников газеты, глава правительства Германии захотел взять выстраивание отношений с Москвой под свой личный контроль.

В конце декабря 2021 года Путин провел телефонный разговор с Шольцем. В ходе беседы он проинформировал канцлера ФРГ о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.