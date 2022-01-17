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Россиян предупредили о смертельно опасном действии при крещенских купаниях

В клубе «Моржи столицы» сказали о смертельной опасности алкоголя при крещенских купаниях

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Существуют определенные рекомендации и порядок действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воде в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно при крещенских купаниях, рассказала «Ленте.ру» президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая.

Кому лучше воздержаться

Погружаться в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также психическими заболеваниями. Также на купель не стоит приходить с простудой или обострением хронических заболеваний, отметила Серая.

Алкоголь исключен. Никакого алкоголя ни до, ни после, потому что возможен летальный исход от того, что организм не выдержит такого удара

Наталья Сераяпрезидент Федерации зимнего плавания Москвы

Эффективность закаливания

При погружении в ледяную воду в три раза усиливается теплообмен, органы омываются кровью, иммунная система укрепляется и запускаются омолаживающие процессы, поделилась Серая. Правда, чтобы эффект был долговременным, по ее словам, необходимо закаливаться регулярно.

«Главное, чтобы была сила воли, сила характера делать это ежедневно, и тогда вас никогда не возьмет никакой коронавирус. Будете крепкими и здоровыми», — отметила любительница зимнего плавания.

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Как погружаться и что делать потом

Заходить в купель нужно не медленно, а достаточно интенсивно. Перед первым погружением следует вдохнуть и задержать дыхание, рассказала Серая.

При выходе из проруби уже будете дышать спокойно, и вам будет тепло. Растираться не нужно, просто легко промокаете влажное тело. Лучше постоять несколько минут на морозе и насладиться этими ощущениями. Оденьтесь в сухое и сделайте несколько согревающих упражнений: приседания, махи руками или пробежку. Потом можно попить чай, и будете себя прекрасно чувствовать

Наталья Сераяпрезидент Федерации зимнего плавания Москвы

Подготовка к крещенским купаниям

Серая рекомендовала взять с собой на купель удобную одежду, которая легко надевается и снимается, а также подготовиться к погружениям дома. Для этого можно принимать контрастный душ или воздушные ванны, выходя на балкон без верхней одежды. Эти процедуры можно дополнить хождением по снегу босиком.

Главное при этом соблюдать правила закаливания, отметила моржиха. Во-первых, необходимо закаляться регулярно, каждый день, во-вторых, нужно постепенно наращивать время нахождения на холоде. «Если возникает пауза по каким-либо причинам, то закаливание опять начинаем с маленьких отрезков времени. То есть сразу нельзя, зайдя в ледяную воду, проплыть 100 метров, сразу нельзя, выйдя раздетым на улицу, час находиться на морозе без последствий», — уточнила она.

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Третье правило гласит, что обязательно нужно согреваться после нахождения на холоде. «Если вы даже промокли, но согреты, то есть находитесь в движении, и вам нехолодно, то вы не заболеете. Поэтому здесь просто нужно знать определенные методики и соблюдать их, и холод станет вашим другом», — заключила Серая.

Ранее врачи Людмила Лапа и Евгений Тимаков перечислили противопоказания для окунающихся в прорубь россиян, а главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания.

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Екатерина Смирная
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