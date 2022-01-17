Первый случай омикрона зарегистрирован в Крыму

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В связи с выявлением нового штамма на полуострове будут отменены все массовые мероприятия. Ограничения также коснутся рабочих совещаний, которые теперь должны будут проходить в больших помещениях, и ужесточения масочного режима во всех госучреждениях.

«Мы разработали сетку, при которой каждое должностное лицо будет понимать, где его зона ответственности, что ему делать. Появился где-то омикрон — значит учреждение переходит на военное положение», — заявил Аксенов.

В ноябре на территории Крыма был введен режим ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Он начал действовать с 17 января. Теперь все граждане, находящиеся на полуострове, должны будут предъявить ковид-сертификат для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, музеев и других общественных мест.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что пик заболеваемости новым штаммом в России придется на февраль.