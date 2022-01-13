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В Крыму вводятся ковид-сертификаты для посещения общественных мест

С 17 января в Крыму для посещения общественных мест нужен будет ковид-сертификат

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С понедельника, 17 января, на территории Крыма вводится режим ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение главы региона Сергея Аксенов.

Данный режим предполагает предъявление ковид-сертификатов при посещении заведений общественного питания, кинотеатров музеев и других общественных мест.

Соответствующие изменения была внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Действие режима было приостановлено главой республики во вторник, 28 декабря 2021 года. Тогда предполагалось, что перерыв в его действии продлится до 20 января 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России пока не планируют вводить обязательные ковид-сертификаты для подростков. По его словам, такая мера даже не обсуждалась руководством государства.

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Роман Кирьянов
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