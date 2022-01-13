Песков высказался о введении ковид-сертификатов для подростков в России

В России не планируется введение ограничений с ковид-сертификатами для подростков. Так высказался о цифровых документах официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, такие меры не рассматриваются. Президент России Владимир Путин не обсуждал со специалистами показатели вакцинации подростков от COVID-19, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в оборот вакцины для подростков. По его словам, это произойдет на следующей неделе. Центр Гамалеи жесточайшим образом относится к контролю, поэтому целый ряд структур контролирует вакцину, сказал Гинцбург.

По данным оперштаба, эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет составляет около 93 процентов. Прививку для несовершеннолетних официально зарегистрировали в стране в конце ноября 2021 года.