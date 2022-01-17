Названа главная причина отказа зарядки смартфонов

Главной причиной отказа зарядки смартфона может быть мелкий мусор, который попал в порт телефона. Об этом сообщает издание CNet.

«На зарядном порту вашего телефона нет крышек, а это означает, что он подвергается воздействию каждой частички пыли, грязи и мусора, с которыми сталкивается», — отметили специалисты. Крошечные частички пыли могут накапливаться в разъеме телефона многие месяцы и годы, а затем мешать нормальной зарядке устройства.

Журналисты назвали пыль в зарядном разъеме смартфона одной из самых мелких неполадок, которую можно устранить без ремонта устройства. Для прочистки гаджета авторы рекомендовали использовать палочки из дерева и пластика, так как они — в отличие от металлических предметов — не нанесут вред девайсу.

«В конце концов вы начнете освобождать уплотненный мусор и сможете вытянуть материал из порта. Это приятный процесс, и вы можете быть удивлены тем, сколько мусора там на самом деле находится», — говорится в сообщении. В случае, если данный способ не помог, специалисты рекомендовали обратиться за помощью в сервисный центр.

Ранее эксперты назвали частые ошибки, которые люди допускают в попытках зарядить свой смартфон. Одной из них оказалась установка телефона на ночную зарядку.