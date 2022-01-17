В трех российских регионах впервые выявили омикрон-штамм

Сразу в нескольких российских регионах выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В Бурятии в субботу, 15 января, омикрон обнаружили у двух человек, а в течение суток медики сообщили, что получили еще два случая.

«Таким образом, на сегодня мы имеем уже четыре случая подтвержденных мутированного штамма омикрона. Среди четырех трое взрослых и один подросток 15 лет. Все жители республики», — рассказала заместитель главного санитарного врача республики Елена Кузьмина.

Отмечается, что заболевшие не выезжали за пределы региона. Все они были привиты и переносят заболевание в легкой форме.

В Челябинской области омикроном заразилась беременная женщина. Также первые случаи заражения омикроном зафиксировали в Хакассии. Сообщается, что пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что первые пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Красноярске. 14 января вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в России выявили почти 800 случаев заражения омикроном. При этом резкий рост заболеваемости новым штаммом наблюдается в Москве.