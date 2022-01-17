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В Красноярске выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Пятеро россиян, прилетевших в Красноярск из-за границы, заразились омикрон-штаммом

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в Красноярске. Всего зарегистрировано пять случаев, сообщил в официальном Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», - отметил Горяев.

Омикрон-штамм обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Всего по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае с начала пандемии зафиксировано 177,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 162,3 тыс. пациентов выздоровели, девять тыс. человек умерли.

Марина Совина
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