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Среда обитания

Ведущая «Дома-2» показала стройку нового дома

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова публиковала фото со стройки нового дома
Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: @olgaorlova1311

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала, как идет строительство ее нового дома. Она поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с объекта.

Телеведущая опубликовала кадр, на котором стоит на временной лестнице, ведущей на верхний этаж дома. На фото видно, что в постройке проведена часть коммуникаций, второй этаж огражден деревянными балками, но к отделочным работам еще не приступали. На потолке закреплен металлический каркас, из него торчат провода.

Орлова назвала процесс семейной супер-стройкой, отметив, что пока нет результатов, которыми она могла бы поделиться с подписчиками. Под публикацией она также поинтересовалась у поклонников, как они относятся к ремонту и стройкам.

В декабре 2021 года в новый дом переехала российская поп-певица Полина Гагарина. Она назвала жилье домом мечты, отметив, что у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. Подписчики артистки поздравили ее с новосельем и пожелали счастья.

Нина Ташевская
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