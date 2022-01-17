Подключать российские дома к электричеству решили по-новому

В российском правительстве решили упростить подключение домов к электросетям. Новые правила разрешают вести работы по обеспечению энергией параллельно со строительством здания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Изменения коснулись и комплексного развития территорий. «Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию», — пояснил глава правительства.

Мишустин также отметил, что с 2024 года прокладывать и обслуживать электрооборудование станут не застройщики, а профильные специалисты — так власти планируют повысить надежность электросетей.

По словам главы кабмина, подобные изменения должны ускорить возведение домов и необходимой инфраструктуры — люди смогут быстрее въехать в новые квартиры, а неудобства от строек в районе проживания станут краткосрочными.

Ранее в правительстве предложили по-новому спасать строительные компании от трудностей и возможных банкротств из-за роста цен на сырье. Минэкономразвития подготовило 11 инициатив, среди которых — внедрение механизма корректировки цен госконтракта при повышении стоимости стройматериалов.