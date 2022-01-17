Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Подключать российские дома к электричеству решили по-новому

Мишустин: подключать здания к электроэнергии разрешили параллельно со стройкой

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В российском правительстве решили упростить подключение домов к электросетям. Новые правила разрешают вести работы по обеспечению энергией параллельно со строительством здания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Изменения коснулись и комплексного развития территорий. «Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию», — пояснил глава правительства.

Материалы по теме:
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Мишустин также отметил, что с 2024 года прокладывать и обслуживать электрооборудование станут не застройщики, а профильные специалисты — так власти планируют повысить надежность электросетей.
По словам главы кабмина, подобные изменения должны ускорить возведение домов и необходимой инфраструктуры — люди смогут быстрее въехать в новые квартиры, а неудобства от строек в районе проживания станут краткосрочными.

Ранее в правительстве предложили по-новому спасать строительные компании от трудностей и возможных банкротств из-за роста цен на сырье. Минэкономразвития подготовило 11 инициатив, среди которых — внедрение механизма корректировки цен госконтракта при повышении стоимости стройматериалов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Суд поставил точку в истории с прожившей пять лет в московской клинике девочкой
Поставки «Газпрома» в Европу рухнули почти в два раза
В Дагестане посчитали оправданным упоминание национальности хулиганов в СМИ
Дина Саева снялась в оголяющем грудь наряде и вызвала споры в сети
Пьяный россиянин проспал проехавший над ним поезд
Защита обжалует арест одного из предполагаемых хакеров REvil
В Петербурге суд запретил видео со сжигающим Библию Мэрилином Мэнсоном
В Германии выступили за оживление «нормандского формата» в скором времени
Экс-глава спецслужб Казахстана допустил болезнь или смерть Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter