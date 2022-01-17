Петербургу предрекли вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге может оказаться резким и быстрым. Такой прогноз озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации города.

«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости», — предрек он, добавив, что эпидемситуация в городе ухудшается уже сейчас.

Беглов отметил, что принятие решения о введении новых ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 зависит от каждого жителя города.