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Петербургу предрекли вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом

Беглов заявил об осложнении эпидситуации в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге может оказаться резким и быстрым. Такой прогноз озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации города.

«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости», — предрек он, добавив, что эпидемситуация в городе ухудшается уже сейчас.

Беглов отметил, что принятие решения о введении новых ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 зависит от каждого жителя города.

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Варвара Кошечкина
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