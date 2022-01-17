Беглый банкир Аблязов отказался считать себя инициатором протестов в Казахстане

Скрывающийся во Франции экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов отказался считать себя инициатором протестов в Казахстане. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

Он отметил, что 2 января произошел стихийный протест, которым решила воспользоваться оппозиция.

«Мы организовываем протесты каждые три недели, чтобы вы знали. 16 декабря — раз, 20 ноября — два, 23 октября — три. Другой вопрос, что именно вот этот протест, 2 января, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения», — пояснил Аблязов.

3 января он вышел в прямой эфир, призвал всех присоединиться и поддержать. «4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (предполагающий в том числе захват административных зданий)», — уточнил Аблязов.

Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, он называется «Координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.