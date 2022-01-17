Заснувшего в автобусе российского ребенка высадили вечером в промзоне

В Кирове водитель поздно вечером высадил заснувшего в автобусе ребенка в промзоне. Областная прокуратура начала проверку, о чем сообщает на своем сайте.

Ведомство организовало проверку после публикации информации в группе «ОНФ Киров» во «ВКонтакте». Там рассказали, что 11-летний мальчик заснул в автобусе после тренировки. Кондуктор не заметил российского ребенка на конечной остановке, из-за чего мальчика пришлось высадить на улице, где нет людей, после прибытия в автопарк.

Когда мать дозвонилась ребенку, он плакал. Мальчик успел рассказать, где он находится, после чего его телефон разрядился. Родители нашли несовершеннолетнего у магазина, куда он добрался по свету уличных фонарей.

Ранее в Сургуте кондуктор пригрозила россиянину с ДЦП полицией и высадила из автобуса на мороз. Пассажир возвращался домой с тренировки, однако автобус проехал его остановку. Он поинтересовался у кондуктора, по какой причине это произошло, однако в ответ услышал, что ему нужно было стоять около двери.