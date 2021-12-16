Кондуктор пригрозила россиянину с ДЦП полицией и высадила из автобуса на мороз

В Сургуте парень с детским церебральным параличом (ДЦП) проехал свою остановку, а на следующей кондуктор решила его высадить на мороз, пригрозив полицией. Об этом сообщила мать россиянина в своем Instagram-аккаунте.

Парень возвращался домой с тренировки, однако автобус проехал его остановку. Он поинтересовался у кондуктора, по какой причине это произошло, однако в ответ услышал, что ему нужно было стоять около двери.

«Сын пытался объяснить, что он не обязан был стоять. В правилах поведения в автобусе написано: "Подходить к входным дверям автобуса нужно только после полной остановки". Кроме того, автобус по правилам обязан останавливаться на каждой остановке», — написала его мать в посте.

Россиянин стал снимать происходящее на видео, а кондуктор попыталась выбить у него телефон из рук и пригрозила вызвать полицию.

«Он мне потом сказал: "Ладно было бы лето. Но на улице мороз минус 17. За спиной тяжелый рюкзак, и мне пришлось пешком идти гораздо большее расстояние, чем нужно"», — поделилась мать молодого человека.

Ранее в Симферополе няня избила ребенка с ДЦП, после чего он скончался. По словам представителя главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольги Постновой, тело семилетнего мальчика нашли в частном доме. Медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.