Защита обжалует арест одного из предполагаемых хакеров REvil

В Москве адвокат одного из предполагаемых участников хакерской группировки REvil Андрея Бессонова обжалует арест подзащитного. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

Апелляционную жалобу, поданную защитой, рассмотрят в Тверском суде Москвы. Дата рассмотрения пока неизвестна.

14 января сообщалось, что Бессонов был заключен под стражу до 13 марта. Ранее на него завели дело по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Участники группировки REvil, задержанные 14 января правоохранительными органами при оперативной поддержке ФСБ России, занимались распространением вирусов-вымогателей. У хакеров тогда были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности.

На след банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.