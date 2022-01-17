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«Спартак» заплатит футболисту 300 миллионов за досрочное расторжение контракта

Игрок «Спартака» Хендрикс получит 3,5 миллиона евро за досрочное расторжение договора

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может получить компенсацию при уходе из клуба до окончания контракта. Об этом сообщает Metaratings.

За досрочное расторжение договора футболист может получить 3,5 миллиона евро (порядка 300 миллионов рублей). Сумма компенсации может быть снижена при переговорах.

После подписания ямайского игрока Шамара Николсона в «Спартаке» стало девять легионеров, при этом в Российской Премьер-лиге (РПЛ) можно заявлять только восемь иностранцев. Согласно контракту, Хендрикса не могут перевести во вторую команду клуба, а он сам не хочет покидать красно-белых.

Голландец перешел в «Спартак» в январе 2021 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Всего Хендрикс провел за московский клуб 22 матча и не отметился результативными действиями.

Дарья Коршунова
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