Украинские военные освоили более 300 стандартов НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что украинские военные сделали огромный шаг, чтобы приблизиться к полноценному членству в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО», — отметил Залужный, добавив, что таким количеством стандартов овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса.

Залужный добавил, что ВСУ двигаются в направлении НАТО и «будут последовательно продолжать движение в этом направлении». По его мнению, главное — быть цивилизованной армией, упростить определенные процедуры, избавиться от «всего советского», «начать мыслить по-натовски», смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО.

«Поэтому для меня главная вот такая задача. А вступим ли мы в НАТО или получим ПДЧ — это дело политиков. Когда это произойдет? Конечно, я за это переживаю, хотелось бы, чтобы побыстрее», — сказал главнокомандующий ВСУ.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киеву важны конкретные шаги НАТО по принятию и членству страны в альянсе. Она подчеркнула, что «агрессивные устремления» России будут усиливаться, а членство в альянсе является решающим фактором для их сдерживания.