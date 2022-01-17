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Европе посоветовали изменить стратегию хранения газа

Bloomberg: Европа должна настаивать на заполнении газохранилищ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Европа передала свою энергетическую безопасность президенту России Владимиру Путину, теперь она расплачивается за такую стратегию, пишет Bloomberg.

Европейские органы регулирования должны извлечь урок из резкого роста цен на газ, нужен новый набор правил, регулирующих хранение газа перед холодными зимними месяцами, советует журналист издания. Потребителям было удобно хранить топливо рядом, поэтому российская компания смогла купить газохранилища в Европе.

Котировки TTF1! от TradingView

Европейские энергетические компании были очень рады, что «Газпром» взял на себя финансовые затраты на покупку газа и его хранение, но они же «сегодня плачут о нехватке газа», отмечает издание. Тот факт, что Европа никогда не настаивала на минимальном уровне запасов для иностранных или отечественных компаний, владеющих хранилищами, вызывает недоумение у автора материала.

Между тем цены на газ упали. Фьючерс на февраль на крупнейшем европейском хабе TTF рухнул более чем на семь процентов по сравнению с концом прошлой недели, вновь опустившись ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

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Мария Строителева
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