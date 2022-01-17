Мать создавшего арт-объект в виде фекалий художника высказалась о его задержании

Мать художника Ивана Волкова, создавшего в Санкт-Петербурге арт-объект в виде фекалий, высказалась о его задержании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В этом нет ничего, это просто его язык выражения и это все, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем. Он жил в Америке, он получил хорошее образование, закончил Строгановку, он по своей специальности скульптор. Это лишь его язык выражения, потому что он не имеет возможности материальной для того, чтобы осуществлять какие-то большие проекты», — прокомментировала ситуацию Лариса Волкова.

Она пояснила, что ее сын использовал снег в качестве глины, поэтому ждал специальных погодных условий. Женщина также подчеркнула, что художник «абсолютно аполитичен» и создал объект на Марсовом поле, не зная, что там захоронены известные революционеры и коммунисты. Лариса Волкова добавила, что готова принести извинения за поступок сына.

Она рассказала, что сегодня Иван Волков написал, что «все будет хорошо». С ним работают два адвоката.

Ранее 17 января стало известно, что против художника Ивана Волкова, создавшего на Марсовом поле инсталляцию в форме фекалий, возбудили уголовное дело «за надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Его сняли с поезда, следовавшего в Москву.