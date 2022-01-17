В Санкт-Петербурге задержали автора инсталляции в виде пятиметровых фекалий

В Санкт-Петербурге задержали автора инсталляции в виде пятиметровой фекалии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что против художника Ивана Волкова, создавшего на Марсовом поле арт-объект в форме фекалий, возбудили уголовное дело «за надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Волков «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших».

Ранее на Марсовом появилась снежная инсталляция, покрашенная в коричневые и желтые цвета и напоминающая фекалии. В Instagram-аккаунте художник регулярно делится работами из снега: например, Волков лепил снеговиков, которых рвет от напитков Jaguar, и создавал на деревьях объекты в виде писсуаров.