В Pfizer высказались об исчезновении COVID-19

Коронавирус исчезнет не скоро, человечеству придется сосуществовать с ним в течение нескольких лет. Так об исчезновении COVID-19 в интервью изданию La Repubblica высказался генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, COVID-19 очень трудно искоренить, он быстро распространяется по всему миру, заражает одного и того же человека несколько раз, а также имеет множество мутаций — заново был открыт греческий алфавит. Поэтому, добавил Бурла, как бы это пессимистично ни звучало, пандемия коронавируса продлится еще несколько лет.

Также гендиректор американской компании ответил на вопрос, что означает появление омикрон-штамма коронавируса в контексте ситуации с инфекцией. Бурла отметил, что никто не может утверждать, скоро ли наступит окончание пандемии.

«Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной», — сказал он. Бурла подчеркнул, что это станет возможным благодаря новым средствам: тестам, вакцинам и первым лекарствам, прием которых можно осуществлять на дому.

Ранее глава Pfizer Бурла заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к весне. По его словам, препарат будет эффективен не только против омикрона, но и против других разновидностей COVID-19.