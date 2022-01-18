Первая европейская страна начнет штрафовать за рекламу криптовалют

Испания ограничит рекламу криптовалют в соцсетях со стороны известных блогеров. Это первое подобное решение в Евросоюзе, пишет Financial Times.

Регулировать эту сферу в стране начнет Национальная комиссия по фондовому рынку. От блогеров потребовали как минимум за десять дней уведомлять власти о готовящихся рекламных постах про цифровую валюту, если их аудитория в Испании превышает 100 тысяч пользователей, иначе лидерам мнений будут грозить штрафы до 300 тысяч евро.

Кроме того, блогеры теперь обязаны отчитываться о вознаграждениях за рекламу криптовалют. Они должны размещать «четкие, сбалансированные, нейтральные и честные» сообщения о рисках, которые связаны с цифровыми активами.

Ранее на телезвезду Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера-младшего подали в суд за якобы мошенничество с криптовалютой EthereumMax. Согласно жалобе, им заплатили за рекламу цифровых токенов на основе блокчейна, «заставив инвесторов покупать эти убыточные инвестиции по завышенным ценам».