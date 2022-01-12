Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой

На телезвезду Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера-младшего подали в суд за якобы мошенничество с криптовалютой EthereumMax, пишет Bloomberg.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса, звезде реалити-шоу и бывшему чемпиону по боксу заплатили за рекламу цифровых токенов на основе блокчейна, «заставив инвесторов покупать эти убыточные инвестиции по завышенным ценам».

EMAX описывается в иске как «спекулятивный цифровой токен, созданный таинственной группой разработчиков криптовалюты», которые также фигурируют в качестве ответчиков по делу. «EthereumMax не имеет никакого отношения ко второй по величине криптовалюте Ethereum», — говорится в сноске в жалобе.

В коллективном иске упоминаются нарушения калифорнийских законов о защите прав потребителей и требуется возмещение «разницы между ценой покупки токенов EMAX и ценой, по которой они были проданы».

В сентябре финансовый регулятор Великобритании обвинил Кардашьян в том, что она заманила 250 миллионов своих подписчиков в Instagram в «криптопузырь».

Мейвезер, одна из самых узнаваемых личностей в своем виде спорта, тоже ранее судился с регулирующими органами из-за продвижения инвестиций в криптовалюту. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала его за подобную рекламу в социальных сетях, поскольку боксер не указывал, что ему заплатили за это.

В России кибермошенники создали за последние три года восемь тысяч доменов, которые используются для обмана потенциальных инвесторов. Жертвам предлагают вкладываться в криптовалюту, акции нефтегазовых компаний, золото и другие активы.