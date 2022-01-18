Мир оказался на пороге эпидемии дефолтов стран

В текущем году беднейшим странам мира придется резко увеличить выплаты кредиторам, в реструктуризации долгов нуждаются порядка 60 процентов стран с низким уровнем дохода. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка, сообщает Financial Times.

В общей сложности 74 такие страны должны выплатить 35 миллиардов долларов, что на 45 процентов (10,9 миллиарда долларов) больше, чем они заплатили в 2020 году (последние доступные данные).

Главным кандидатом на государственный дефолт названа Шри-Ланка. Следующими эпидемию невыплат могут поддержать Гана, Сальвадор и Гондурас. Как отмечают во Всемирном банке, мир оказался на пороге долгового кризиса из-за того, что уязвимые страны в период пандемии занимали деньги не у международных организаций, а на рынках капитала.

Президент организации Дэвид Малпасс отметил, что резкий рост выплат приходится как раз на тот момент, когда у бедных стран нет на это ресурсов. Он подчеркнул, что стремление кредиторов воспользоваться ситуацией с самого начала увеличило риск беспорядочных дефолтов.

По оценкам экспертов, текущие долговые проблемы могут стоить странам десятилетия развития. Ведь пока что у них только один выход, чтобы избежать дефолта, — это договариваться со странами-кредиторами о смягчении условий, а затем начинать такие же переговоры с частными кредиторами. К такому решению уже прибегли Чад, Замбия и Эфиопия, но принять его сложно.

Генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан отметила, что публичное заявление страны о проблеме с выплатой долга означает резкое сокращение инвестиций. Так что власти готовы к любому выбору, лишь бы не идти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины и отношений с Западом страховка от краха российского долга резко подорожала.

