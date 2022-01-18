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В Госдуме посоветовали россиянам купить жилье в ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян покупать жилье не в Турции, а в ДНР и ЛНР

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против покупки россиянами недвижимости в Турции. В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий назвал приобретение жилья в этой стране рискованным и сравнил с шоппингом на китайских сайтах.

«Это полный идиотизм. Моё личное мнение, покупать дом в Турции — крайне рискованное и глупое занятие. Это попытка такой красивой жизни с AliExpress. Конечно, те, кто покупают недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски», — заявил Милонов.

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Депутат добавил, что россиянам стоило бы запретить и отдых в популярной курортной стране из-за недружелюбного отношения местных властей к союзникам России. В качестве альтернатив для покупки зарубежной недвижимости на Черном море парламентарий посоветовал жилье в ДНР, ЛНР и Абхазии.

Ранее аналитики отметили, что спрос россиян на недвижимость в Турции с ноября по декабрь 2021 года вырос на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. По данным экспертов, за год граждане России приобрели 5,4 тысячи жилых объектов.

Нина Ташевская
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