В Госдуме посоветовали россиянам купить жилье в ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против покупки россиянами недвижимости в Турции. В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий назвал приобретение жилья в этой стране рискованным и сравнил с шоппингом на китайских сайтах.

«Это полный идиотизм. Моё личное мнение, покупать дом в Турции — крайне рискованное и глупое занятие. Это попытка такой красивой жизни с AliExpress. Конечно, те, кто покупают недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что россиянам стоило бы запретить и отдых в популярной курортной стране из-за недружелюбного отношения местных властей к союзникам России. В качестве альтернатив для покупки зарубежной недвижимости на Черном море парламентарий посоветовал жилье в ДНР, ЛНР и Абхазии.

Ранее аналитики отметили, что спрос россиян на недвижимость в Турции с ноября по декабрь 2021 года вырос на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. По данным экспертов, за год граждане России приобрели 5,4 тысячи жилых объектов.

