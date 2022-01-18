Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

В ноябре-декабре 2021 года число сделок россиян на покупку жилья в Турции увеличилось на 75 процентов в сравнении с показателем за аналогичный период 2020-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

За 2021 год россияне купили в курортной стране почти 5,4 тысячи жилых объектов недвижимости. На ноябрь-декабрь пришлось 1,7 тысячи сделок. Объем продаж квартир и домов стал рекордным с 2015 года, когда россияне приобрели в Турции две тысячи жилых объектов. Бросившиеся скупать жилье россияне подняли спрос более чем в два раза в указанные месяцы.

Продажи жилья иностранцам в Турции за год выросли на 44 процента до 59,3 тысячи объектов. Самыми главными покупателями квартир и домов посчитали граждан Ирана и Ирака. Россияне заняли третью строчку рейтинга.

О повышенном спросе на жилье в Турции среди граждан России стало известно в декабре 2021 года. В агентстве зарубежной недвижимости Prian.ru заявили, что интерес россиян к подобным объектам увеличился на 53 процента. Повышенный спрос связали с обвалом лиры.