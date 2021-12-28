Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

Интерес россиян к недвижимости в Турции вырос в 2021 году. Граждане бросились скупать объекты в стране из-за падения курса национальной валюты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Prian.ru, более 49,4 процента запросов приходятся на Турцию, Болгарию и Испанию, которые стали самыми популярными направлениями среди россиян. Спрос на одну страну — Турцию — вырос на 53 процента: покупкой недвижимости в этом государстве заинтересовались на фоне обвала лиры. В Prian.ru объяснили, что таким образом покупатели хотят заработать на разнице курсов.

При этом региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева предупредила, что экономические потрясения обычно, наоборот, снижают активность квалифицированных инвесторов. Эксперты Tranio также скептично отнеслись к такому способу заработка, так как сложно предсказать, когда рынок снова вырастет.

Восстановлению спроса на зарубежную недвижимость способствует ослабление ограничений на международные поездки. По данным Prian.ru, в 2021 году спрос на недвижимость за рубежом со стороны россиян вырос на 3,6 процента по сравнению с 2020 годом, однако остался на 13,6 процента меньше, чем в 2019 году.

Согласно информации Tranio. интерес россиян вырос на восемь процентов по сравнению с 2020 годом и на 19 процентов по сравнению с 2019 годом. В Knight Frank тоже отметили, что число запросов от россиян на покупку недвижимости за рубежом в 2021 году выросло на 20-30 процентов по сравнению с периодом до кризиса.

Покупатели заинтересовались такими бонусами от приобретения объектов, как вид на жительство или паспорт. По прогнозам Knight Frank, в 2022 году спрос на приобретение заграничной недвижимости со стороны россиян вырастет на 20 процентов благодаря полному открытию границ.

Ранее об интересе граждан России к покупке недвижимости в Турции сообщал портал Turk.Estate. По его данным, за десять месяцев 2021 года россияне купили в стране более 3,6 тысячи объектов. Они потратили на жилье около 40,6 миллиарда рублей.