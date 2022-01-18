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Глава Еврейского комитета Украины заявил о подготовке покушения на себя

Глава Еврейского комитета Украины Долинский сообщил о планах националистов его убить

Фото: страница Эдуарда Долинского в Facebook

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский заявил, что украинские националисты планируют его убить. О готовящемся покушении на себя он написал на своей странице в Facebook.

По словам Долинского, националисты обсуждают подготовку к убийству в Telegram-каналах. К посту он прикрепил скриншот сообщения с угрозами.

«Один из фашистов предлагает, чтобы каждый украинец дал доллар, чтобы собрать 30 миллионов "отважному человеку с хорошей оптической винтовкой" для моего устранения», — написал он.

Предложивший сбор, уверен Долинский, считает, что после его убийства на Украине наступил бы покой, а убийца с миллионами скрывался бы в безопасном месте и получил статус неизвестного национального героя.

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Ранее глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Министерства культуры Украины Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны после того, как тот уравнял роль СССР и Германии в трагедии в Бабьем Яру.

В сентябре 2021 года Долинский также осудил планы по установке в Киеве памятного знака нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны.

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Алиса Реброва
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