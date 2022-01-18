Землетрясение в Афганистане унесло жизни 22 человек

Землетрясение магнитудой 5,6, обрушившееся на западную провинцию Афганистана Бадгис, унесло жизни как минимум 22 человек. Об этом сообщает CNN.

Администрация провинции подтвердила, что среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. Также от землетрясения пострадали около 700 домов, часть из них была превращена в руины.

«Моджахеды (боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан») добрались до некоторых пострадавших районов, но Бадгис — горная провинция, поэтому число жертв может возрасти», — заявил Баз Мохаммад Сарвари, директор по информации и культуре администрации провинции Бадгис.