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Землетрясение в Афганистане унесло жизни 22 человек

CNN: минимум 22 человека погибли во время землетрясения в Афганистане

Фото: Ali Khara / Reuters

Землетрясение магнитудой 5,6, обрушившееся на западную провинцию Афганистана Бадгис, унесло жизни как минимум 22 человек. Об этом сообщает CNN.

Администрация провинции подтвердила, что среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. Также от землетрясения пострадали около 700 домов, часть из них была превращена в руины.

«Моджахеды (боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан») добрались до некоторых пострадавших районов, но Бадгис — горная провинция, поэтому число жертв может возрасти», — заявил Баз Мохаммад Сарвари, директор по информации и культуре администрации провинции Бадгис.

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Николай Чигасов
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