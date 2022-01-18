Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Италию назвали врагом корпораций

CNBC: Италия стала активно штрафовать технологические компании за нарушения конкуренции

Фото: Stefano Montesi / Corbis / Getty Images

В Европе незаметно появились страны, правительства которых можно назвать настоящими врагами больших корпораций, особенно технологических, пишет CNBC. Среди них наиболее выделяется Италия.

За последние месяцы итальянские власти наложили сразу несколько штрафов на крупные технологические компании. Последним из них стал штраф на 1,1 миллиарда евро в отношении Amazon за нарушения антимонопольного законодательства. Местный регулятор посчитал, что онлайн-гигант мотивировал продавцов использовать свой логистический сервис для доставки товаров покупателям.

Подобные решения позволяют называть Италию страной с наиболее строгим отношением к технологическим компаниям в Европе. Особенно часто штрафы стали назначать в прошлом году. Чаще других наказаниям подвергались Google и Meta (холдинг, владеющий соцсетью Facebook).

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

Аналитики объясняют активизацию национальных властей опасениями из-за медлительности антимонопольных расследований на общеевропейском уровне. Рассмотрение одного такого дела может занимать несколько месяцев. Аналогичные тенденции, пусть и не столь явные, происходят и в других странах Евросоюза. В частности, в Германии и Франции.

За последние месяцы несколько крупных расследований в отношении технологических компаний было проведено и в России. Сервис бронирований Booking.com подвергся оборотному штрафу в 1,3 миллиарда рублей за практику принуждения отелей к установлению цен на сторонних ресурсах не ниже, чем на Booking.com.

В декабре суд по иску Роскомнадзора взыскал с Meta и Google 1,9 миллиарда и 7,2 миллиарда рублей соответственно за повторный отказ удалять запрещенный в России контент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США пообещали Украине новую военную помощь
Российский врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах омикрона
Париж отреагировал на слова Алиева о кандидате в президенты Франции
Врачи спасли беременную россиянку со стопроцентным поражением легких
Брейвик обвинил неонацистов в совершенных им терактах
Банду из Уфы обвинили в серии похищений и вымогательств у россиян
Опубликовано видео с «тоталитарной системой» в омской колонии
Руперт Гринт назвал Джоан Роулинг тетушкой
Италию назвали врагом корпораций
Названы самые грязные вещи в номерах отелей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter