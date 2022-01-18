Италию назвали врагом корпораций

В Европе незаметно появились страны, правительства которых можно назвать настоящими врагами больших корпораций, особенно технологических, пишет CNBC. Среди них наиболее выделяется Италия.

За последние месяцы итальянские власти наложили сразу несколько штрафов на крупные технологические компании. Последним из них стал штраф на 1,1 миллиарда евро в отношении Amazon за нарушения антимонопольного законодательства. Местный регулятор посчитал, что онлайн-гигант мотивировал продавцов использовать свой логистический сервис для доставки товаров покупателям.

Подобные решения позволяют называть Италию страной с наиболее строгим отношением к технологическим компаниям в Европе. Особенно часто штрафы стали назначать в прошлом году. Чаще других наказаниям подвергались Google и Meta (холдинг, владеющий соцсетью Facebook).

Аналитики объясняют активизацию национальных властей опасениями из-за медлительности антимонопольных расследований на общеевропейском уровне. Рассмотрение одного такого дела может занимать несколько месяцев. Аналогичные тенденции, пусть и не столь явные, происходят и в других странах Евросоюза. В частности, в Германии и Франции.

За последние месяцы несколько крупных расследований в отношении технологических компаний было проведено и в России. Сервис бронирований Booking.com подвергся оборотному штрафу в 1,3 миллиарда рублей за практику принуждения отелей к установлению цен на сторонних ресурсах не ниже, чем на Booking.com.

В декабре суд по иску Роскомнадзора взыскал с Meta и Google 1,9 миллиарда и 7,2 миллиарда рублей соответственно за повторный отказ удалять запрещенный в России контент.