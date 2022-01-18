Во Франции испытали двигатель для истребителя нового поколения

Авиационный двигатель, который предназначен для перспективного самолета нового поколения, испытали во Франции. Новый силовой агрегат построен на основе двигателя истребителя Dassault Rafale, сообщает Eurasian Times со ссылкой на агентство по оборонным закупкам (DGA) Франции.

Перспективный двигатель разрабатывают в рамках программы Turenne. Новая модель основана на конструкции силового агрегата Snecma M88, который используют на истребителях Dassault Rafale. Двигатель предназначен для истребителя нового поколения (Next Generation Fighter) над которым работает Германия, Испания и Франция.

В сообщении DGA отметили, что прототип двигателя успешно испытали на стенде. Считается, что тяга перспективного двигателя будет выше, чем у силовых агрегатов самолетов Rafale и Eurofighter Typhoon.

В публикации подчеркнули, что характеристики двигателя будут соответствовать требованиям истребителя шестого поколения, который разрабатывают в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). Силовой агрегат позволит длительное время летать в экономичном режиме и обеспечивать тягу для полета на сверхзвуковой скорости.

Ранее в публикации Defence News предположили, что приобретение американского самолета F-35 Германией угрожает промышленности Евросоюза. Покупка самолетов может помешать реализации программы FCAS.