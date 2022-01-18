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Россия решила эвакуировать дипломатов из Украины

New York Times: Россия эвакуирует 30 человек из Киева и консульства во Львове

Фото: Pixabay

Дипломатов в двух консульствах России на Украине решили эвакуировать из страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

Как рассказал чиновник, 5 января 18 человек покинули страну. В основном среди них были дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

По данным официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечается в заявлении.

В декабре неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду российского консульства во Львове. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Марина Совина
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