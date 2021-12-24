В российское консульство во Львове бросили коктейль Молотова
В забор консульства РФ во Львове бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью
Неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду российского консульства во Львове. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на сайте регионального управления Национальной полиции Украины.
«Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства Российской Федерации во Львове», — сказано в сообщении.
Пострадавших нет, ущерб диппредставительству не нанесен. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В октябре ворота Генерального консульства России в Одессе облили краской, по цвету похожей на кровь.