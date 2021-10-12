Неизвестный облил «кровью» Генконсульство России в Одессе

Здание Генерального консульства России в Одессе было атаковано неизвестным в ночь на вторник, 12 октября. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции региона.

По данным ведомства, за нападением стоял один человек, личность которого пока не установлена. Он облил ворота дипломатического учреждения краской, схожей с цветом крови, и скрылся с места преступления. Других повреждений на здании Генконсульства зафиксировано не было.

Отмечается, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Оно расследуется по статье о хулиганстве. Нападавшему может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Украине демонтировали памятный знак дружбы Киева и Москвы. Он был установлен в украинской столице на улице Маршала Якубовского в 2001 году. Как обещают местные власти, монумент отправится на хранение в здание районной администрации, а позже будет размещен в «музее тоталитаризма».