Лавров рассказал об отсутствии ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Ссылку на трансляцию пресс-конференции опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Российский министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ. Кроме того, Лавров и Бербок уделили внимание инициативам, которые российская сторона выдвинула относительно согласования надежных правовых гарантий безопасности.

«Я напомню: такие гарантии были переданы нами США и членам Североатлантического альянса. Мы сейчас ожидаем ответов, как и было нам обещано, на эти предложения, чтобы продолжить переговоры», — отметил министр, добавив, что пока реакция отсутствует.

По итогам обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал: альянс не может пойти на ряд условий России, в том числе на нерасширение на восток, поскольку этого могут хотеть суверенные государства у границ РФ (в частности, Украина). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что требования Москвы и вовсе неприемлемы.