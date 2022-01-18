Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Застрявшие на круизном лайнере пассажиры назвали поездку «сущим адом»

Пассажиры застряли в море на круизном лайнере, так как их рейс отменили из-за COVID-19

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пассажиры круизного лайнера были вынуждены провести несколько дней в море, так как управляющая компания уже после выхода судна отменила рейс и не смогла сообщить точное время возвращения в порт. Об этом пишет USA Today.

Круизный лайнер Norwegian Gem 9 января вышел из порта Нью-Йорк и отправился в 10-дневный рейс по Карибскому морю, однако в четверг, 13 января, управляющая компания отменила текущее плавание из-за обстоятельств, связанных с COVID-19. Тем не менее судно не вернулось в пункт выхода, а несколько дней продолжало находиться в открытых водах, без остановок и заходов в порты.

Застрявшие на лайнере пассажиры выразили смешанные чувства по поводу того, что судно досрочно не вернется в Нью-Йорк. Так, одна туристка, которая планировала отметить свой день рождения в поездке, назвала путешествие «сущим адом». Однако она отметила, что довольна компенсацией, предложенной круизной компанией.

«Это был не совсем тот маршрут, на который мы подписались, но все же это был совершенно потрясающий круиз», — заявил другой пассажир.

Ранее в январе пассажиры круизных лайнеров раскрыли самые курьезные случаи, произошедшие с ними во время плаваний. Так, один из путешественников рассказал, как однажды турист поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Собянин продлил ограничения в Москве из-за омикрона
Назван способ заработать на играх для россиян
Майк Тайсон нацелился на бой со звездой YouTube за 49 миллионов долларов
Российского футбольного тренера арестовали за домогательства к девочкам
Число погибших при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось
Доктор Мясников раскритиковал одно противопоказание к вакцинации
На Украину отправился четвертый по счету военный транспортник Великобритании
Сестра Бритни Спирс вспомнила о нападениях звезды с ножом
Слушания по освобождению Брейвика начались с нацистского приветствия
Футбольный клуб Басты оштрафовали за миллионные долги по зарплатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter