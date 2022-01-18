Застрявшие на круизном лайнере пассажиры назвали поездку «сущим адом»

Пассажиры круизного лайнера были вынуждены провести несколько дней в море, так как управляющая компания уже после выхода судна отменила рейс и не смогла сообщить точное время возвращения в порт. Об этом пишет USA Today.

Круизный лайнер Norwegian Gem 9 января вышел из порта Нью-Йорк и отправился в 10-дневный рейс по Карибскому морю, однако в четверг, 13 января, управляющая компания отменила текущее плавание из-за обстоятельств, связанных с COVID-19. Тем не менее судно не вернулось в пункт выхода, а несколько дней продолжало находиться в открытых водах, без остановок и заходов в порты.

Застрявшие на лайнере пассажиры выразили смешанные чувства по поводу того, что судно досрочно не вернется в Нью-Йорк. Так, одна туристка, которая планировала отметить свой день рождения в поездке, назвала путешествие «сущим адом». Однако она отметила, что довольна компенсацией, предложенной круизной компанией.

«Это был не совсем тот маршрут, на который мы подписались, но все же это был совершенно потрясающий круиз», — заявил другой пассажир.

Ранее в январе пассажиры круизных лайнеров раскрыли самые курьезные случаи, произошедшие с ними во время плаваний. Так, один из путешественников рассказал, как однажды турист поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт.