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Россиян предупредили о смертельном риске крещенских купаний

Иммунолог Болибок: крещенские купания противопоказаны людям с хроническими заболеваниями

Фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие риски может повлечь купание в крещенские морозы, и предупредил россиян о том, что они могут быть смертельно опасны. Об этом во вторник, 18 января, пишет «Газета.Ru

По словам медика, с физиологической точки зрения окунание в ледяную воду создает температурный стресс для организма. И, как любой внезапный стресс, он наносит удар по сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системам человека. Выброс гормонов, который возникает в процессе таких купаний, может привести к нарушению сердечного ритма — «вплоть до остановки сердца, которое бригада скорой медицинской помощи может и не запустить», отметил Болибок.

Он также сообщил, что людям, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями, купания в холодной воде категорически противопоказаны. В особой группе риска находятся те, у кого есть проблемы с сердцем, почками и эндокринной системой.

Болибок подчеркнул, возраст и хронические заболевания можно не учитывать только в том случае, если человек выполняет процедуры закаливания на регулярной основе. Купаться в проруби раз в год не принесет никакой пользы для здоровья, считает иммунолог.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев также предупредил, что противопоказаниями для крещенских купаний в проруби являются различные хронические заболевания и признаки ОРВИ.

Евгения Куликова
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