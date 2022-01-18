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Врач назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби

Инфекционист Малышев: отказаться от купания в проруби нужно людям с хроническими болезнями

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, воздержаться нужно людям с хроническими заболеваниями или признаками ОРВИ, передает РИА Новости.

«Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях», — подчеркнул специалист.

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Малышев добавил, что подготовка к купаниям начинается с лета, однако признался, что за всю жизнь не видел заболевших после окунания в прорубь, ни среди подготовленных, ни среди незакаленных.

Врач посоветовал после купания обтереться и оказаться в теплом месте. Он также напомнил о необходимости соблюдения дистанции и рекомендовал надевать маску в помещениях для переодевания.

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что существуют определенные рекомендации и порядок действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воде в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно при крещенских купаниях.

Марина Совина
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