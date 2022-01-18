НАСА допустило перманентную изоляцию российской «Звезды»

НАСА и «Роскосмос» работают над устранением утечки в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление директора американского космического агентства по программе МКС Робин Гейтенс.

Руководитель допустила, что в худшем случае «Звезда» может быть изолирована. «В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», — сказала она.

Гейтенс добавила, что «утечка настолько мала, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики». По ее словам, данная ситуация не представляет опасности для экипажа станции.

Комментируя слова Гейтенс, в «Роскосмосе», согласно ТАСС, заявили, что в конце декабря российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров обнаружили возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере «Звезды», средства для устранения которой планируется доставить на ближайшем грузовике «Прогресс».

«Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», — резюмировали в госкорпорации.

В декабре 2021 года издание SpaceNews, ссылаясь на комментарий помощника администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, включенный в отчет Управления генерального инспектора НАСА, сообщало, что в худшем случае «протекающую» промежуточную камеру служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) придется заблокировать, что приведет к потере доступа к стыковочному порту для космических кораблей «Прогресс» и «Союз».