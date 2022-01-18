Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Четверо россиян пытали полицейского и его друга в лесу

В Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского и пытали его в лесу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского и его друга и пытали их в лесу. Об этом во вторник, 18 января, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов и его приятель случайно наткнулись на пьяную компанию. После этого злоумышленники избили их, вывезли в лес, раздели и начали пытать. В частности, полицейского заставляли переплывать холодную реку.

Пострадавшие доставлены в больницу. Полицейский находится в тяжелом состоянии, у него проломлена голова. Его товарищу ампутировали пальцы. Трое подозреваемых задержаны, полиция разыскивает четвертого.

8 января сообщалось, что в Курганской области россиянин открыл огонь по полицейской машине и убил сотрудника МВД.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Голикова назвала регионы с доминирующим омикрон-штаммом
Женщина дожила до 101 года и раскрыла три секрета долголетия
Назарбаев назвал себя пенсионером
Правительство направит миллиарды на закупку лекарств для борьбы с омикроном
Оценена способность спецназа Канады переломить ситуацию в Донбассе
Назарбаев назвал цель беспорядков в Казахстане
Норвежского бизнесмена задержали в российском отеле по запросу Интерпола
В Госдуме предложили приостановить срок давности за преступления против детей
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Доминикане
В Совфеде прокомментировали слова о японском суверенитете над Курилами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter