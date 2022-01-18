Четверо россиян пытали полицейского и его друга в лесу

В Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского и его друга и пытали их в лесу. Об этом во вторник, 18 января, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов и его приятель случайно наткнулись на пьяную компанию. После этого злоумышленники избили их, вывезли в лес, раздели и начали пытать. В частности, полицейского заставляли переплывать холодную реку.

Пострадавшие доставлены в больницу. Полицейский находится в тяжелом состоянии, у него проломлена голова. Его товарищу ампутировали пальцы. Трое подозреваемых задержаны, полиция разыскивает четвертого.

8 января сообщалось, что в Курганской области россиянин открыл огонь по полицейской машине и убил сотрудника МВД.