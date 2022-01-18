В России призвали дать льготы большему числу граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов призвал пересмотреть звание «Ветеран труда» и расширить круг лиц, которые могут получить его. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«На наш взгляд, есть смысл уточнить одну из формулировок для получения статуса "Ветеран труда"», — сказал зампредседателя, напомнив, что звание присваивается тем, кто начал работу во время Великой Отечественной войны и при этом имеет общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин.

Щапов допустил, что можно стоит снять эти ограничения и дать льготы большему числу граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях России. «Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов», — отметил Щапов.

По словам депутата, сейчас список профессий, которые могут попадать под действие льгот для ветеранов труда, устанавливает федеральный центр. При этом льготы для ветеранов труда находятся в зоне ответственности регионов. «Федеральный центр лишь задает общие правила, составляют список профессий, которые могут попадать под этот статус», — заключил политик.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил ввести в России льготы для населения и предпринимателей, которые используют безуглеродные технологии и возобновляемые источники энергии. Эксперты ЦСР подготовили исследование под названием «Налоговые стимулы низкоуглеродного развития» и направили его на рассмотрение в Минэк, Минфин и Минэнерго.