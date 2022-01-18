В Mash отреагировали на претензии певицы Монеточки из-за адреса ее дома

Генеральный директор холдинга News Media, развивающего в том числе проект Mash, Максим Иксанов отреагировал на критику певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), которая заявила, что издание в своей публикации раскрыло адрес ее квартиры в Москве. В беседе с «Газетой.RU» Иксанов выразил уверенность в том, что Mash не конкретизировал местоположение жилья Монеточки. Претензии певицы удивили его.

«Реакция певицы Монеточки просто удивительная. Например, дом Михаила Боярского в Петербурге знает каждый школьник, проходя мимо его дома, экскурсоводы говорят: "Здесь живет великий артист". Все знают, где живет Алла Пугачева, а к дому [Людмилы] Гурченко на Патриках (Патриарших прудах в Москве — прим. "Ленты.ру") ходили как к музею», — прокомментировал Иксанов.

Как отметил гендиректор News Media, никто из перечисленных им артистов не жаловался на тот факт, что их адреса известны широкой публике, и не заявлял о намерении продавать квартиры, как это сделала Гырдымова. Собеседник издания также уточнил, что журналисты не конкретизировали местоположение жилья певицы.

Ранее стало известно, что Монеточка намерена продать квартиру в Москве из-за публикаций в СМИ о ее жилье. В своем Instagram певица обвинила издание Mash в том, что оно раскрыло адрес ее дома. Из-за этого, по словам Гырдымовой, к ней пришли незваные поклонники. «Mash, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком», — возмутилась Монеточка.

Mash опубликовал новость о приобретении певицей квартиры в Москве 17 января. Издание рассказало, что жилье находится в Басманном районе, и опубликовало видео с кадрами дома. Как утверждает Esquire, изначально в ролике была показана входная дверь квартиры Монеточки и табличка с адресом дома. На момент написания материала в видео Mash отсутствуют кадры с дверью квартиры певицы, а табличка с адресом дома замазана.